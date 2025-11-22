Джерело пояснило, чому ПСЖ заплатив 65 млн за Іллю Забарного

У Франції повідомили, навіщо ПСЖ купив Забарного
У Франції активно обговорюють гру українського центрального захисника "ПСЖ" Іллі Забарного. Після результативних помилок в останніх матчах місцеві журналісти не розуміють, навіщо за гравця заплатили 65 млн євро.
Розповісти про причини трансферу Забарного спробував Журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс в інтерв'ю Canal Supporters.
Навіщо Забарний потрібен "ПСЖ"
За словами журналіста, клуб ще задовго до літа мав попередню домовленість із Забарним і розглядав його як головного кандидата на підсилення центру оборони.
Початковий план "ПСЖ" полягав у підписанні центрального захисника, який міг би стати спадкоємцем Маркіньйоса. У клубі не були впевнені, що бразильський капітан залишиться ще на один сезон, тому заздалегідь почали пошуки заміни.
Хокінс зазначив, що питання можливого трансферу Маркіньйоса дійсно обговорювалося, і ця тема може повернутися вже наступного року.
"Забарний був вибором номер один, і навіть номер два та три", — підкреслив Хокінс.
У нинішньому сезоні Забарний уже провів 14 матчів у складі французького гранда та забив один м'яч.
