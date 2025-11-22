Джерело пояснило, чому ПСЖ заплатив 65 млн за Іллю Забарного

Ілля Забарний. Фото: Reuters

У Франції активно обговорюють гру українського центрального захисника "ПСЖ" Іллі Забарного. Після результативних помилок в останніх матчах місцеві журналісти не розуміють, навіщо за гравця заплатили 65 млн євро.

Розповісти про причини трансферу Забарного спробував Журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс в інтерв'ю Canal Supporters.

Реклама

Читайте також:

Ілля Забарний в матчі за збірну України. Фото: Reuters

Навіщо Забарний потрібен "ПСЖ"

За словами журналіста, клуб ще задовго до літа мав попередню домовленість із Забарним і розглядав його як головного кандидата на підсилення центру оборони.

Початковий план "ПСЖ" полягав у підписанні центрального захисника, який міг би стати спадкоємцем Маркіньйоса. У клубі не були впевнені, що бразильський капітан залишиться ще на один сезон, тому заздалегідь почали пошуки заміни.

Хокінс зазначив, що питання можливого трансферу Маркіньйоса дійсно обговорювалося, і ця тема може повернутися вже наступного року.

"Забарний був вибором номер один, і навіть номер два та три", — підкреслив Хокінс.

У нинішньому сезоні Забарний уже провів 14 матчів у складі французького гранда та забив один м'яч.

Нагадаємо, Українській асоціації футболу запропонували провести матч плей-оф відбору ЧС-2026 у Швеції.

У римській "Ромі" повідомили, де продовжить кар'єру форвард Артем Довбик.