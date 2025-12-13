Видео
Видео

Впервые в истории Украина выиграла медаль Кубка мира

Впервые в истории Украина выиграла медаль Кубка мира

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 22:55
Коцар завоевала историческое для Украины серебро КС в биг-эйре
Катерина Коцар. Фото: Федерация лыжного спорта Украины

В Стримбоуте (США) состоялся Кубок мира по лыжному фристайлу. В биг-эйре за первую в истории Украины медаль на КС соревновалась Катерина Коцар.

Украинке удалось выиграть историческое серебро, сообщило "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Историческая медаль для Украины

Украинка в решающей стадии соревнований продемонстрировала стабильность и хладнокровие. Две ее лучшие попытки принесли высокие оценки судей и суммарные 152,20 балла — этого хватило для второго места. Выше оказалась лишь канадка Наоми Урнесс, а бронза досталась представительнице Китая Рюй Янь.

Ранее украинкам не удавалось подниматься на подиум Кубка мира в биг-эйре — даже выход в финал был редкостью. Для самой Коцар это лишь четвертый финал в карьере на таком уровне, но первый, который завершился медалью.

Интересно, что Коцар неудачно стартовала в сезоне. На двух предыдущих этапах сезона она останавливалась в шаге от финала, дважды финишировав девятой. Даже в Стримбоуте она смогла пройти квалификацию лишь с восьмым результатом.

В целом награда в Стримбоуте стала второй для Украины в олимпийском сезоне 2025/2026 в лыжном фристайле. Ранее золото в акробатике получил Александр Окипнюк, и теперь украинская команда имеет сразу две исторические награды перед ОИ-2026.

Напомним, ранее Александр Шовковский показал чем занимается после увольнения из "Динамо".

Вингер "Челси" Михаил Мудрик может перейти в команду, где играют его друзья.

