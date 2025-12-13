Коцар здобула історичне для України срібло КС у біг-ейрі

Катерина Коцар. Фото: Ski Federation of Ukraine

В Стрімбоуті (США) відбувся Кубок світу з лижного фристайлу. У біг-ейрі за першу в історії України медаль на КС змагалася Катерина Коцар.

Українці вдалося виграти історичне срібло, повідомило "Суспільне Спорт".

Історична медаль для України

Українка у вирішальній стадії змагань продемонструвала стабільність і холоднокровність. Дві її найкращі спроби принесли високі оцінки суддів і сумарні 152,20 бала — цього вистачило для другого місця. Вище виявилася лише канадка Наомі Урнесс, а бронза дісталася представниці Китаю Рюй Янь.

Раніше українкам не вдавалося підніматися на подіум Кубка світу в біг-ейрі — навіть вихід до фіналу був рідкістю. Для самої Коцар це лише четвертий фінал у кар’єрі на такому рівні, але перший, який завершився медаллю.

Цікаво, що Коцар невдало стартувала в сезоні. На двох попередніх етапах сезону вона зупинялася за крок від фіналу, двічі фінішувавши дев’ятою. Навіть у Стрімбоуті вона змогла пройти кваліфікацію лише з восьмим результатом.

Загалом нагорода в Стрімбоуті стала другою для України в олімпійському сезоні 2025/2026 у лижному фристайлі. Раніше золото в акробатиці здобув Олександр Окіпнюк, і тепер українська команда має відразу дві історичні відзнаки перед ОІ-2026.

