Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Вперше в історії Україна виграла медаль Кубка світу

Вперше в історії Україна виграла медаль Кубка світу

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 22:55
Коцар здобула історичне для України срібло КС у біг-ейрі
Катерина Коцар. Фото: Ski Federation of Ukraine

В Стрімбоуті (США) відбувся Кубок світу з лижного фристайлу. У біг-ейрі за першу в історії України медаль на КС змагалася Катерина Коцар.

Українці вдалося виграти історичне срібло, повідомило "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте також:

Історична медаль для України

Українка у вирішальній стадії змагань продемонструвала стабільність і холоднокровність. Дві її найкращі спроби принесли високі оцінки суддів і сумарні 152,20 бала — цього вистачило для другого місця. Вище виявилася лише канадка Наомі Урнесс, а бронза дісталася представниці Китаю Рюй Янь.

Раніше українкам не вдавалося підніматися на подіум Кубка світу в біг-ейрі — навіть вихід до фіналу був рідкістю. Для самої Коцар це лише четвертий фінал у кар’єрі на такому рівні, але перший, який завершився медаллю.

Цікаво, що Коцар невдало стартувала в сезоні. На двох попередніх етапах сезону вона зупинялася за крок від фіналу, двічі фінішувавши дев’ятою. Навіть у Стрімбоуті вона змогла пройти кваліфікацію лише з восьмим результатом.

Загалом нагорода в Стрімбоуті стала другою для України в олімпійському сезоні 2025/2026 у лижному фристайлі. Раніше золото в акробатиці здобув Олександр Окіпнюк, і тепер українська команда має відразу дві історичні відзнаки перед ОІ-2026.

Нагадаємо, раніше Олександр Шовковський показав чим займається після звільнення з "Динамо".

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може перейти в команду, де грають його друзі.

Фристайл зимові види спорту Катерина Коцар Кубок світу з лижного фрістайлу біг-ейр
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації