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Відомий український олімпійський чемпіон несподівано завершив кар'єру

21 жовтня 2024 11:55
Станіслав Костюк - Редактор
Олімпійський чемпіон Абраменко завершив кар'єру — хто його замінить
Олександр Абраменко (праворуч) отримує нагороду із рук Володимира Зеленського. Фото: instagram.com/abramenko.oleksandr/
Станіслав Костюк - Редактор

Український фрістайліст Олександр Абраменко завершив кар'єру і більше не виступатиме за збірну України. В Олімпійській збірній країни його замінить інший спортсмен.

Про медальні перспективи національної команди розповів президент НОК України Вадим Гутцайт в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна".

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Олександр Абраменко приніс збірній України золоту медаль на Зимовій Олімпіаді-2018 у Південній Кореї. Через чотири роки в Пекіні фрістайліст став володарем "срібла". Проте його кар'єру в національній команді вже закінчено.

Олександр Абраменко
Олександр Абраменко з олімпійською медаллю. Фото: instagram.com/abramenko.oleksandr/

Хто замінить Абраменко

За твердженням Вадима Гутцайта, за два роки на Олімпіаді Україну представить інший спортсмен. У НОК не виключають, що боротися за медалі буде інший фрістайліст. Йдеться про призер етапів Кубка світу у лижній акробатиці 22-річного Дмитра Котовського.

"Побачимо, що трапиться в майбутньому. На сьогодні рано говорити про медальні перспективи тих чи інших представників зимових видів спорту", — пояснив Гутцайт.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх продемонструвала, як слід останнім трендам моди.

А у донецькому "Шахтарі" можуть поміняти головного тренера, якщо результати команди не покращаться.

Олімпійська збірна України спорт Олімпійські ігри Олександр Абраменко Фристайл

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