Олімпійський чемпіон Абраменко завершив кар'єру — хто його замінить

Відомий український олімпійський чемпіон несподівано завершив кар'єру
Український фрістайліст Олександр Абраменко завершив кар'єру і більше не виступатиме за збірну України. В Олімпійській збірній країни його замінить інший спортсмен.
Про медальні перспективи національної команди розповів президент НОК України Вадим Гутцайт в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна".
Олександр Абраменко приніс збірній України золоту медаль на Зимовій Олімпіаді-2018 у Південній Кореї. Через чотири роки в Пекіні фрістайліст став володарем "срібла". Проте його кар'єру в національній команді вже закінчено.
Хто замінить Абраменко
За твердженням Вадима Гутцайта, за два роки на Олімпіаді Україну представить інший спортсмен. У НОК не виключають, що боротися за медалі буде інший фрістайліст. Йдеться про призер етапів Кубка світу у лижній акробатиці 22-річного Дмитра Котовського.
"Побачимо, що трапиться в майбутньому. На сьогодні рано говорити про медальні перспективи тих чи інших представників зимових видів спорту", — пояснив Гутцайт.
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