Олімпійський чемпіон Абраменко завершив кар'єру — хто його замінить

Олександр Абраменко (праворуч) отримує нагороду із рук Володимира Зеленського. Фото: instagram.com/abramenko.oleksandr/

Український фрістайліст Олександр Абраменко завершив кар'єру і більше не виступатиме за збірну України. В Олімпійській збірній країни його замінить інший спортсмен.

Про медальні перспективи національної команди розповів президент НОК України Вадим Гутцайт в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна".

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Олександр Абраменко приніс збірній України золоту медаль на Зимовій Олімпіаді-2018 у Південній Кореї. Через чотири роки в Пекіні фрістайліст став володарем "срібла". Проте його кар'єру в національній команді вже закінчено.

Олександр Абраменко з олімпійською медаллю. Фото: instagram.com/abramenko.oleksandr/

Хто замінить Абраменко

За твердженням Вадима Гутцайта, за два роки на Олімпіаді Україну представить інший спортсмен. У НОК не виключають, що боротися за медалі буде інший фрістайліст. Йдеться про призер етапів Кубка світу у лижній акробатиці 22-річного Дмитра Котовського.

"Побачимо, що трапиться в майбутньому. На сьогодні рано говорити про медальні перспективи тих чи інших представників зимових видів спорту", — пояснив Гутцайт.

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