Олимпийский чемпион Абраменко завершил карьеру — кто его заменит

Александр Абраменко (справа) получает награду из рук Владимира Зеленского. Фото: instagram.com/abramenko.oleksandr/

Украинский фристайлист Александр Абраменко завершил карьеру и больше не будет выступать за сборную Украины. В Олимпийской сборной страны его заменит другой спортсмен.

О медальных перспективах национальной команды рассказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт в интервью "Спорт-Экспресс Украина".

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Александр Абраменко принес сборной Украины золотую медаль на Зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Четыре года спустя в Пекине фристайлист стал обладателем "серебра". Однако его карьера в национальной команде уже окончена.

Александр Абраменко с олимпийской медалью. Фото: instagram.com/abramenko.oleksandr/

Кто заменит Абраменко

Согласно утверждению Вадима Гутцайта, через два года на Олимпиаде Украину представит другой спортсмен. В НОК не исключают, что бороться за медали будет другой фристайлист. Речь идет о призере этапов Кубка мира в лыжной акробатике 22-летнем Дмитрии Котовском.

"Увидим, что случится в будущем. На сегодняшний день рано говорить о медальных перспективах тех или иных представителей зимних видов спорта", — объяснил Гутцайт.

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