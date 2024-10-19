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Из российского плена освободили известного ультраса Шахтера

19 октября 2024 14:10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Обмен пленными: ультрас Шахтера Владислав Андрианов вернулся домой
Владислав Андрианов. Фото: росСМИ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украина 18 октября провела большой обмен пленными с Российской Федерацией. Пленников поменяли по схеме 95 на 95 человек.

Среди вернувшихся домой в Украину был один из ультрасов донецкого "Шахтера". Об этом сообщила девушка бывшего пленника Марианна Чечелюк в Instagram.

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Сообщение Чечелюк об освобождении Андрианова из плена. Фото: скриншот

Возвращение героя в Украину

Пока известно, что в Украину вернулся 28-летний Владислав Андрианов с позывным "Белый".

Андрианов в среде ультрас "горняков" представлял группировку The Club.

После полномасштабного вторжения "Белый" защищал Мариуполь и "Азовсталь". В мае 2022 года после приказа сдался в плен.

"Белому" 22 ноября 2023 года так называемый суд самопровозглашенной "ДНР" вынес приговор — 25 лет заключения.

Отметим, что девушка Андрианова Марьяна Чечелюк также была в плену и ее обменяли раньше.

Среди освобожденных украинских военных были 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Напомним, ранее стало известно, чем этот обмен пленными был особенный.

Ранее из российского плена освободили троих украинских спортсменов.

ультрас пленные футбол Азовсталь полк "Азов"

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Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

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