Обмен пленными: ультрас Шахтера Владислав Андрианов вернулся домой

Из российского плена освободили известного ультраса Шахтера
Украина 18 октября провела большой обмен пленными с Российской Федерацией. Пленников поменяли по схеме 95 на 95 человек.
Среди вернувшихся домой в Украину был один из ультрасов донецкого "Шахтера". Об этом сообщила девушка бывшего пленника Марианна Чечелюк в Instagram.
Возвращение героя в Украину
Пока известно, что в Украину вернулся 28-летний Владислав Андрианов с позывным "Белый".
Андрианов в среде ультрас "горняков" представлял группировку The Club.
После полномасштабного вторжения "Белый" защищал Мариуполь и "Азовсталь". В мае 2022 года после приказа сдался в плен.
"Белому" 22 ноября 2023 года так называемый суд самопровозглашенной "ДНР" вынес приговор — 25 лет заключения.
Отметим, что девушка Андрианова Марьяна Чечелюк также была в плену и ее обменяли раньше.
Среди освобожденных украинских военных были 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.
Напомним, ранее стало известно, чем этот обмен пленными был особенный.
Ранее из российского плена освободили троих украинских спортсменов.
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