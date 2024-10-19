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З російського полону звільнили відомого ультраса Шахтаря

19 жовтня 2024 14:10
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Обмін полоненими: ультрас Шахтаря Владислав Андріанов повернувся додому
Владислав Андріанов. Фото: росЗМІ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Україна 18 жовтня провела великий обмін полоненими з Російською Федерацією. Бранців поміняли за схемою 95 на 95 чоловік.

Серед тих, хто повернувся додому в Україну був один з ультрас донецького "Шахтаря". Про це повідомила дівчина колишнього полоненого Мар’яна Чечелюк в Instagram.

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Повернення героя в Україну

Наразі відомо, що в Україну повернувся 28-річний Владислав Андріанов з позивним "Білий".

Андріанов у середовищі ультрас "гірників" представляв угруповання The Club.

Після повномасштабного вторгнення "Білий" захищав Маріуполь та "Азовсталь". В травні 2022 року після наказу здався у полон.

"Білому" 22 листопада 2023 року так званий суд самопроголошеної "ДНР" ухвалив вирок у 25 років ув'язнення.

Зазначимо, що дівчина Андріанова Мар’яна Чечелюк також була в полоні та була обміняна раніше.

Серед звільнених українськиї військових були 69 солдатів та сержантів і 26 офіцерів.

Нагадаємо, раніше стало відомо чим цей обмін полоненими був особливий.

Раніше з російського полону звільнили трьох українських спортсменів.

ультрас полонені футбол Азовсталь полк "Азов"

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