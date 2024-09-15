Трьох українських спортсменів звільнено з російського полону

Звільнені українські військові. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Вчора, 14 вересня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону звільнено 103 українських військовослужбовці. Серед них троє спортсменів.

Про це повідомляє Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

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Зазначається, що з російського полону повернули 103 українських військовослужбовці. Серед них 82 рядових і сержантів, а також 21 офіцер.

Водночас Матвій Бідний зазначив, що серед звільнених є троє українських спортсменів — легкоатлет Владислав Оксеньчук, борець вільного стилю Ельдар Менумеров та боксер Олександр Царьов.

"Ці хлопці проявили неймовірну мужність та незламність. У час найбільшого випробування вони змінили спортивні арени на справжній фронт, аби захистити Батьківщину. Тепер вони знову вдома, і це найбільша радість для кожного з нас. Пишаємося Вами!" — написав Матвій Бідний.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених військових є представники ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники та поліцейські.

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