Трое украинских спортсменов освобождены из российского плена

Освобожденные украинские военные. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Вчера, 14 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена освобождены 103 украинских военнослужащих. Среди них есть три спортсмена.

Об этом сообщает Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

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Отмечается, что из российского плена вернули 103 украинских военнослужащих. Среди них 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицер.

В то же время Матвей Бидный отметил, что среди освобожденных есть три украинских спортсмена — легкоатлет Владислав Оксеньчук, борец свободного стиля Эльдар Менумеров и боксер Александр Царев.

"Эти ребята проявили невероятное мужество и несокрушимость. Во время наибольшего испытания они сменили спортивные арены на настоящий фронт, чтобы защитить Родину. Теперь они снова дома, и это самая большая радость для каждого из нас. Гордимся Вами!" — написал Матвей Бедный.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что среди освобожденных военных есть представители ВСУ, Национальной гвардии, пограничники и полицейские.

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