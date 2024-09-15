Трое украинских спортсменов освобождены из российского плена

Из российского плена освободили трех украинских спортсменов
Вчера, 14 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена освобождены 103 украинских военнослужащих. Среди них есть три спортсмена.
Об этом сообщает Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
Из плена освободили трех украинских спортсменов
Отмечается, что из российского плена вернули 103 украинских военнослужащих. Среди них 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицер.
В то же время Матвей Бидный отметил, что среди освобожденных есть три украинских спортсмена — легкоатлет Владислав Оксеньчук, борец свободного стиля Эльдар Менумеров и боксер Александр Царев.
"Эти ребята проявили невероятное мужество и несокрушимость. Во время наибольшего испытания они сменили спортивные арены на настоящий фронт, чтобы защитить Родину. Теперь они снова дома, и это самая большая радость для каждого из нас. Гордимся Вами!" — написал Матвей Бедный.
В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что среди освобожденных военных есть представители ВСУ, Национальной гвардии, пограничники и полицейские.
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