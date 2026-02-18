Видео
Главная Спорт Забарный получил рекомендацию, как вывести карьеру на новый уровень

Забарный получил рекомендацию, как вывести карьеру на новый уровень

Дата публикации 18 февраля 2026 15:45
Маркевич раскритиковал положение Забарного в ПСЖ
Илья Забарный перед матчем. Фото: Glenn Gervot - PSG / PSG via Getty Images

Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Монако" завершился победой парижан со счетом 3:2, однако для украинских болельщиков главным остается не результат, а положение Ильи Забарного. Центральный защитник сборной Украины вновь остался в запасе и не получил игрового времени. 

Известный тренер Мирон Маркевич прокомментировал положение лидера сборной Украины во французском клубе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

Читайте также:

По ходу встречи "ПСЖ" уступал 0:2, что поставило под сомнение статус фаворита, однако в итоге команда из Парижа переломила ход матча. При этом вопросы к обороне парижан остаются, а конкуренция в центре защиты лишь усиливается. На этом фоне ситуация Ильи Забарного выглядит все менее устойчивой.

Илья Забарный
Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/psg/

Маркевич увидел тревожную тенденцию

Заслуженный тренер Украины отметил, что украинец постепенно утратил кредит доверия в "ПСЖ". По его мнению, защитник стал игроком ротации, а каждое его появление на поле сопровождается повышенным давлением из-за нестабильности оборонительных действий всей команды.

"К сожалению, Илья не оправдал надежд наставника Луиса Энрике и исчерпал кредит доверия. Он стал игроком ротации и хуже всего, что с каждым появлением украинца на поле его позиции не улучшаются. Думаю, что представителям Забарного нужно сосредоточиться на поиске новой команды", — объяснил Маркевич. 

Напомним, на Олимпиаде-2026 в Италии произошел странный инцидент с одним из фаворитов лыжной гонки. 

На Играх в Милане выступила бывшая украинка, которая защищает цвета сборной Австрии — что о ней известно

Автор:
Максим Яворницкий
