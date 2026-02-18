Маркевич раскритиковал положение Забарного в ПСЖ

Илья Забарный перед матчем. Фото: Glenn Gervot - PSG / PSG via Getty Images

Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Монако" завершился победой парижан со счетом 3:2, однако для украинских болельщиков главным остается не результат, а положение Ильи Забарного. Центральный защитник сборной Украины вновь остался в запасе и не получил игрового времени.

Известный тренер Мирон Маркевич прокомментировал положение лидера сборной Украины во французском клубе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

По ходу встречи "ПСЖ" уступал 0:2, что поставило под сомнение статус фаворита, однако в итоге команда из Парижа переломила ход матча. При этом вопросы к обороне парижан остаются, а конкуренция в центре защиты лишь усиливается. На этом фоне ситуация Ильи Забарного выглядит все менее устойчивой.

Илья Забарный на тренировке. Фото: instagram.com/psg/

Маркевич увидел тревожную тенденцию

Заслуженный тренер Украины отметил, что украинец постепенно утратил кредит доверия в "ПСЖ". По его мнению, защитник стал игроком ротации, а каждое его появление на поле сопровождается повышенным давлением из-за нестабильности оборонительных действий всей команды.

"К сожалению, Илья не оправдал надежд наставника Луиса Энрике и исчерпал кредит доверия. Он стал игроком ротации и хуже всего, что с каждым появлением украинца на поле его позиции не улучшаются. Думаю, что представителям Забарного нужно сосредоточиться на поиске новой команды", — объяснил Маркевич.

