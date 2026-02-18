Маркевич розкритикував становище Забарного в ПСЖ

Ілля Забарний перед матчем. Фото: Glenn Gervot - PSG / PSG via Getty Images

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Монако" завершився перемогою парижан з рахунком 3:2, проте для українських уболівальників у центрі уваги опинився не підсумок гри, а ситуація навколо Іллі Забарного. Захисник національної збірної України знову розпочав матч на лаві запасних і на поле так й не вийшов.

Відомий тренер Мирон Маркевич прокоментував становище лідера збірної України у французькому клубі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Реклама

Читайте також:

По ходу зустрічі "ПСЖ" поступався 0:2, що поставило під сумнів статус фаворита, проте в підсумку команда з Парижа переломила хід матчу. При цьому питання до оборони парижан залишаються, а конкуренція в центрі захисту лише посилюється. На цьому тлі ситуація Іллі Забарного виглядає все менш стійкою.

Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/psg/

Маркевич побачив тривожну тенденцію

Заслужений тренер України зазначив, що українець поступово втратив кредит довіри в "ПСЖ". На його думку, захисник став гравцем ротації, а кожна його поява на полі супроводжується підвищеним тиском через нестабільність оборонних дій усієї команди.

"На жаль, Ілля не виправдав надій наставника Луїса Енріке і вичерпав кредит довіри. Він став гравцем ротації і найгірше, що з кожною появою українця на полі його позиції не поліпшуються. Думаю, що представникам Забарного потрібно зосередитися на пошуку нової команди", — пояснив Маркевич.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 в Італії стався дивний інцидент з одним із фаворитів лижних перегонів.

На Іграх у Мілані виступила колишня українка, яка захищає кольори збірної Австрії — що про неї відомо.