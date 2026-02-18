Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Забарному радять змінити клуб

Забарному радять змінити клуб

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 15:45
Маркевич розкритикував становище Забарного в ПСЖ
Ілля Забарний перед матчем. Фото: Glenn Gervot - PSG / PSG via Getty Images

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги чемпіонів між "ПСЖ" та "Монако" завершився перемогою парижан з рахунком 3:2, проте для українських уболівальників у центрі уваги опинився не підсумок гри, а ситуація навколо Іллі Забарного. Захисник національної збірної України знову розпочав матч на лаві запасних і на поле так й не вийшов.

Відомий тренер Мирон Маркевич прокоментував становище лідера збірної України у французькому клубі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Реклама
Читайте також:

По ходу зустрічі "ПСЖ" поступався 0:2, що поставило під сумнів статус фаворита, проте в підсумку команда з Парижа переломила хід матчу. При цьому питання до оборони парижан залишаються, а конкуренція в центрі захисту лише посилюється. На цьому тлі ситуація Іллі Забарного виглядає все менш стійкою.

Илья Забарный
Ілля Забарний на тренуванні. Фото: instagram.com/psg/

Маркевич побачив тривожну тенденцію

Заслужений тренер України зазначив, що українець поступово втратив кредит довіри в "ПСЖ". На його думку, захисник став гравцем ротації, а кожна його поява на полі супроводжується підвищеним тиском через нестабільність оборонних дій усієї команди.

"На жаль, Ілля не виправдав надій наставника Луїса Енріке і вичерпав кредит довіри. Він став гравцем ротації і найгірше, що з кожною появою українця на полі його позиції не поліпшуються. Думаю, що представникам Забарного потрібно зосередитися на пошуку нової команди", — пояснив Маркевич.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 в Італії стався дивний інцидент з одним із фаворитів лижних перегонів.

На Іграх у Мілані виступила колишня українка, яка захищає кольори збірної Австрії — що про неї відомо.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол ПСЖ Ілля Забарний Мирон Маркевич
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації