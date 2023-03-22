Сборные россии и беларуси по хоккею не сыграют на ЧМ-2024

Международная федерация хоккея продлила бан в отношении двух сборных

Спортсмены из россии и беларуси останутся в изоляции из-за действий руководителей этих стран. Белорусские и российские хоккеисты не смогут принять участие на чемпионате мира-2024.

Две национальные хоккейные команды не допустят на международный турнир, сообщает The Guardian.

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о том, что сборные россии и беларуси не вернутся в большой хоккей в 2023 и 2024 годах. Спортивные федерации этих стран настойчиво добивались отмены запрета на участие в международных турнирах, однако санкции остались в силе.

Чем руководствовались в IIHF?

Российские и белорусские сборные всех возрастов могли вернуться на чемпионаты мира уже с конца 2023-го года. Местная пресса преподносила эту гипотезу как свершившийся факт. Однако в IIHF приняли решение продлить дисквалификацию минимум до конца 2024-го года.

Интересно, что причиной такого решения называют не военную агрессию против Украины, а "вопросы безопасности".

Тем не менее сборные россии и беларуси всех возрастов отстранили от участия в чемпионатах мира. Ни российские, ни белорусские федерации разных видов спорта не смогут организовывать международные турниры на своей территории как минимум до конца 2024-го года.

Напомним, молодой украинский спортсмен Максим Галиничев погиб на фронте в борьбе с российскими интервентами. Он был чемпионом Европы по боксу среди юношей, завоевывал награды на молодежной Олимпиаде.