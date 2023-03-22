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Збірні росії та білорусі з хокею не зіграють на ЧС-2024

22 березня 2023 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірні росії та білорусі з хокею не зіграють на ЧС-2024
Міжнародна федерація хокею продовжила бан щодо двох збірних
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортсмени з росії та білорусі залишаться в ізоляції через дії керівників цих країн. Білоруські та російські хокеїсти не зможуть взяти участь на чемпіонаті світу-2024.

Дві національні хокейні команди не допустять на міжнародний турнір, повідомляє The Guardian.

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Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила про те, що збірні росії та білорусі не повернуться у великий хокей у 2023 та 2024 роках. Спортивні федерації цих країн наполегливо домагалися скасовання заборони на участь у міжнародних турнірах, проте санкції залишилися чинними.

Збірна Росії з хокею

Чим керувалися в IIHF?

Російські та білоруські збірні різного віку могли повернутися на чемпіонати світу вже з кінця 2023-го року. Місцева преса підносила цю гіпотезу як доконаний факт. Однак в IIHF ухвалили рішення продовжити дискваліфікацію мінімум до кінця 2024 року.

Цікаво, що причиною такого рішення називають не військову агресію проти України, а питання безпеки.

Проте збірні росії та білорусі різного віку відсторонили від участі в чемпіонатах світу. Ні російські, ні білоруські федерації різних видів спорту не зможуть організовувати міжнародні турніри на своїй території як мінімум до кінця 2024 року.

Нагадаємо, молодий український спортсмен Максим Галінічев загинув на фронті у боротьбі з російськими інтервентами. Він був чемпіоном Європи з боксу серед юнаків, здобував нагороди на молодіжній Олімпіаді.

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