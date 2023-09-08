Зеленский наградил государственными наградами украинских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский награждает олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со студентами спортивных учебных заведений и победителями третьих Европейских игр. По его словам, Украина всегда будет поддерживать наших спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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"Ощущение большого уважения"

"Наши спортсмены являются большим элементом мотивации нации и неотъемлемой частью гордости нашей Родины. И обязательной частью той великой победы, ради которой мы боремся. Каждый раз, когда благодаря спортивным победам поднимается украинский флаг, всех украинцев переполняют ощущение большого уважения. Давайте нам такие возможности гордиться, а мы будем максимально вас поддерживать — наших спортсменов!" — подчеркнул глава государства.

Встреча со спортсменами. Фото: ОП

Награждение спортсменов

Также Зеленский вручил государственные награды 18 спортсменам, успешно выступившим на ІІІ Европейских играх, проходивших этим летом в Кракове.

Отмечается, что орден князя Ярослава Мудрого ІV степени получила олимпийская чемпионка, чемпионка ІІІ Европейских игр по фехтованию Ольга Харлан.

По ее словам, вся национальная сборная радуется тому, что спортсмены могут тренироваться, выступать и прославлять Украину. Она поблагодарила за это Вооруженные силы и всех защитников нашей страны.

Кроме того, орден князя Ярослава Мудрого V степени получили чемпионка и бронзовый призер Европейских игр по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион по таиландскому боксу Муэй Тай Игорь Любченко.

Также был награжден орденом "За заслуги" I степени чемпион по таиландскому боксу Муэй Тай Олег Примачев.

"Олег Примачев поблагодарил Президента Украины за то, что он своим присутствием поддерживает украинских военных на передовой. Он также передал Владимиру Зеленскому украинский флаг с подписями бойцов одного из спецподразделений. Кроме того, глава государства вручил чемпионам ІІІ Европейских игр ордена "За заслуги" ІІ и ІІІ степеней, ордена княгини Ольги І-ІІІ степени", — говорится в сообщении.

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