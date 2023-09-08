Зеленський нагородив державними нагородами українських спортсменів

Президент України Володимир Зеленський нагороджує олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами спортивних навчальних закладів та переможцями третіх Європейських ігор. За його словами, Україна завжди буде підтримувати наших спорстменів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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"Відчуття великої поваги"

"Наші спортсмени є великим елементом мотивації нації та невід’ємною частиною гордості нашої Батьківщини. І обов’язковою частиною тієї великої перемоги, заради якої ми боремося. Кожного разу, коли завдяки спортивним перемогам підіймається український прапор, усіх українців переповнюють відчуття великої поваги. Давайте нам такі можливості пишатися, а ми зі свого боку максимально вас підтримуватимемо — наших спортсменів!" — наголосив глава держави.

Зустріч зі спортсменами. Фото: ОП

Нагородження спортсменів

Також Зеленський вручив державні нагороди 18 спортсменам, які успішно виступили на ІІІ Європейських іграх, які проходили цього літа у Кракові.

Зазначається, що орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня отримала олімпійська чемпіонка, чемпіонка ІІІ Європейських ігор із фехтування Ольга Харлан.

За її словами, вся національна збірна радіє тому, що в такий час спортсмени можуть тренуватися, виступати та прославляти Україну. Вона подякувала за це Збройним силам та всім захисникам нашої країни.

Крім того, орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали чемпіонка та бронзова призерка Європейських ігор із кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон з таїландського боксу Муей Тай Ігор Любченко.

Також було нагороджено орденом "За заслуги" І ступеня чемпіона із таїландського боксу Муей Тай Олега Приймачова.

"Олег Приймачов подякував Президентові України за те, що він своєю присутністю підтримує українських військових на передовій. Він також передав Володимиру Зеленському український прапор із підписами бійців одного зі спецпідрозділів. Крім того, глава держави вручив чемпіонам ІІІ Європейських ігор ордени "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, ордени княгині Ольги І-ІІІ ступеня", — йдеться у повідомленні.

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