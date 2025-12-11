Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жена игрока сборной Украины полностью разделась на камеру

Жена игрока сборной Украины полностью разделась на камеру

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 09:31
Возлюбленная Ефима Конопли поразила сеть провокационными фото в полотенце
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

В этом сезоне правый защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля не впечатляет своей игрой. Однако, ярко сияет возлюбленная футболиста Анастасия.

Девушка не только сияет, но и провоцирует в социальных сетях, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Отметим, что Анастасия популярна в социальных сетях. В Instagram у девушки 21,3 тысячи фолловеров.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля шокировала публику

Анастасия на новых снимках предстает на фотографиях в изящном, чувственном образе. Она имеет стройную фигуру, длинные ноги и выразительные черты лица, которые подчеркивает аккуратно собранные светлые волосы.

Анастасия Конопля
Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

На фото Анастасия завернута только в белое полотенце, что добавляет кадрам интимной нежности и эстетики. Ее легкая улыбка и непринужденные жесты создают ощущение игривости.

При этом девушка определенными позами показала, что под полотенцем полностью голая. Она акцентировала на этом внимание.

Напомним, в тренерский штаб Игоря Костюка подписали еще одного тренера.

Немецкий специалист Юрген Клопп вскоре может возглавить топовый клуб.

футбол ФК Шахтер жены футболистов Ефим Конопля Анастасия Конопля
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации