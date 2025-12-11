Возлюбленная Ефима Конопли поразила сеть провокационными фото в полотенце

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

В этом сезоне правый защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля не впечатляет своей игрой. Однако, ярко сияет возлюбленная футболиста Анастасия.

Девушка не только сияет, но и провоцирует в социальных сетях, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что Анастасия популярна в социальных сетях. В Instagram у девушки 21,3 тысячи фолловеров.

Конопля шокировала публику

Анастасия на новых снимках предстает на фотографиях в изящном, чувственном образе. Она имеет стройную фигуру, длинные ноги и выразительные черты лица, которые подчеркивает аккуратно собранные светлые волосы.

На фото Анастасия завернута только в белое полотенце, что добавляет кадрам интимной нежности и эстетики. Ее легкая улыбка и непринужденные жесты создают ощущение игривости.

При этом девушка определенными позами показала, что под полотенцем полностью голая. Она акцентировала на этом внимание.

