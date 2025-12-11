Кохана Юхима Коноплі вразила мережу провокативними фото в рушнику

Дружина гравця збірної України повністю роздяглася на камеру
Цього сезону правий захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля не вражає своєю грою. Однак, яскраво сяє кохана футболіста Анастасія.
Дівчина не лише сяє, але й провокує в соціальних мережах, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що Анастасія популярна в соціальних мережах. В Instagram у дівчини 21,3 тисячі фоловерів.
Конопля шокувала публіку
Анастасія на нових знімках постає на світлинах у витонченому, чуттєвому образі. Вона має струнку фігуру, довгі ноги та виразні риси обличчя, які підкреслює акуратно зібране світле волосся.
На фото Анастасія загорнута лише в білий рушник, що додає кадрам інтимної ніжності та естетики. Її легка усмішка й невимушені жести створюють відчуття грайливості.
При цьому дівчина певними позами показала, що під рушником повністю гола. Вона акцентувала на цьому увагу.
