Кохана Юхима Коноплі вразила мережу провокативними фото в рушнику

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Цього сезону правий захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля не вражає своєю грою. Однак, яскраво сяє кохана футболіста Анастасія.

Дівчина не лише сяє, але й провокує в соціальних мережах, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що Анастасія популярна в соціальних мережах. В Instagram у дівчини 21,3 тисячі фоловерів.

Конопля шокувала публіку

Анастасія на нових знімках постає на світлинах у витонченому, чуттєвому образі. Вона має струнку фігуру, довгі ноги та виразні риси обличчя, які підкреслює акуратно зібране світле волосся.

На фото Анастасія загорнута лише в білий рушник, що додає кадрам інтимної ніжності та естетики. Її легка усмішка й невимушені жести створюють відчуття грайливості.

При цьому дівчина певними позами показала, що під рушником повністю гола. Вона акцентувала на цьому увагу.

