Україна
Дружина гравця збірної України повністю роздяглася на камеру

Дружина гравця збірної України повністю роздяглася на камеру

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 09:31
Кохана Юхима Коноплі вразила мережу провокативними фото в рушнику
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Цього сезону правий захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля не вражає своєю грою. Однак, яскраво сяє кохана футболіста Анастасія.

Дівчина не лише сяє, але й провокує в соціальних мережах, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що Анастасія популярна в соціальних мережах. В Instagram у дівчини 21,3 тисячі фоловерів.

Анастасия Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля шокувала публіку

Анастасія на нових знімках постає на світлинах у витонченому, чуттєвому образі. Вона має струнку фігуру, довгі ноги та виразні риси обличчя, які підкреслює акуратно зібране світле волосся.

Анастасия Конопля
Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

На фото Анастасія загорнута лише в білий рушник, що додає кадрам інтимної ніжності та естетики. Її легка усмішка й невимушені жести створюють відчуття грайливості.

При цьому дівчина певними позами показала, що під рушником повністю гола. Вона акцентувала на цьому увагу.

Нагадаємо, в тренерський штаб Ігоря Костюка підписали ще одного тренера.

Німецький фіхівець Юрген Клопп невдовзі може очолити топовий клуб.

футбол ФК Шахтар дружини футболістів Юхим Конопля Анастасія Конопля
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
