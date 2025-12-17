Жена Третьякова поразила откровенной фотосессией и привлекла внимание фанов

Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

В последние сезоны все меньше внимания своей игрой привлекает футболист "Колоса" Максим Третьяков. Поэтому больше внимания поступает его красавице-жене Елизавете Третьяковой.

Ради новой фотосессии в Instagram Третьяковой пришлось раздеться.

Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Жена футболиста шокировала подписчиков

Елизавета в новой фотосессии предстала в эффектных студийных образах, подчеркивающих ее уверенность и модельную внешность. Девушка позирует в черном латексном наряде с высокими чулками, подвязками и длинными перчатками, создавая смелый и провокационный образ.

Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Еще на одном кадре Елизавета появляется в минималистичном черном жакете и юбке, добавляя образу элегантности. Агрессии снимку добавляет отсутствие белья.

Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

В этом сезоне Третьякова провела 11 матчей за "Колос", в которых не отличалась результативными действиями.

