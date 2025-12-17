Видео
Главная Спорт Жена игрока УПЛ разделась и снялась в пикантной фотосессии

Жена игрока УПЛ разделась и снялась в пикантной фотосессии

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 08:10
Жена Третьякова поразила откровенной фотосессией и привлекла внимание фанов
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

В последние сезоны все меньше внимания своей игрой привлекает футболист "Колоса" Максим Третьяков. Поэтому больше внимания поступает его красавице-жене Елизавете Третьяковой.

Ради новой фотосессии в Instagram Третьяковой пришлось раздеться.

Читайте также:
Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Жена футболиста шокировала подписчиков

Елизавета в новой фотосессии предстала в эффектных студийных образах, подчеркивающих ее уверенность и модельную внешность. Девушка позирует в черном латексном наряде с высокими чулками, подвязками и длинными перчатками, создавая смелый и провокационный образ.

Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Еще на одном кадре Елизавета появляется в минималистичном черном жакете и юбке, добавляя образу элегантности. Агрессии снимку добавляет отсутствие белья.

Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

В этом сезоне Третьякова провела 11 матчей за "Колос", в которых не отличалась результативными действиями.

Напомним, Григорий Суркис странным образом воспитывал юную звезду "Динамо".

Львовские "Карпаты" возглавит бывший главный тренер "Мурсии".

футбол Колос УПЛ Максим Третьяков жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
