Дружина Третьякова вразила відвертою фотосесією та привернула увагу фанів

Дружина гравця УПЛ роздяглася та знялася в пікантній фотосесії
В останні сезони все менше уваги своєю грою привертає футболіст "Колоса" Максим Третьяков. Тому більше уваги надходить його красуні-дружині Єлизаветі Третьяковій.
Заради нової фотосесії в Instagram Третьяковій довелося роздягнутися.
Дружина футболіста шокувала підписників
Єлизавета в новій фотосесії постала в ефектних студійних образах, що підкреслюють її впевненість і модельну зовнішність. Дівчина позує в чорному латексному вбранні з високими панчохами, підв’язками та довгими рукавичками, створюючи сміливий і провокаційний образ.
Ще на одному кадрі Єлизавета з’являється в мінімалістичному чорному жакеті й спідниці, додаючи образу елегантності. Агресії знімку додає відсутність білизни.
Цього сезону Третьяков провів 11 матчів за "Колос", в яких не відзначався результативними діями.
