Україна
Дружина гравця УПЛ роздяглася та знялася в пікантній фотосесії

Дружина гравця УПЛ роздяглася та знялася в пікантній фотосесії

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 08:10
Дружина Третьякова вразила відвертою фотосесією та привернула увагу фанів
Єлизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

В останні сезони все менше уваги своєю грою привертає футболіст "Колоса" Максим Третьяков. Тому більше уваги надходить його красуні-дружині Єлизаветі Третьяковій.

Заради нової фотосесії в Instagram Третьяковій довелося роздягнутися.

Елизавета Третьякова
Єлизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Дружина футболіста шокувала підписників

Єлизавета в новій фотосесії постала в ефектних студійних образах, що підкреслюють її впевненість і модельну зовнішність. Дівчина позує в чорному латексному вбранні з високими панчохами, підв’язками та довгими рукавичками, створюючи сміливий і провокаційний образ.

Елизавета Третьякова
Єлизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Ще на одному кадрі Єлизавета з’являється в мінімалістичному чорному жакеті й спідниці, додаючи образу елегантності. Агресії знімку додає відсутність білизни.

Елизавета Третьякова
Єлизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Цього сезону Третьяков провів 11 матчів за "Колос", в яких не відзначався результативними діями.

Нагадаємо, Григорій Суркіс у дивний спосіб виховував юну зірку "Динамо".

Львівські "Карпати" очолить колишній головний тренер "Мурсії".

футбол Колос УПЛ Максим Третьяков дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
