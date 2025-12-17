Дружина Третьякова вразила відвертою фотосесією та привернула увагу фанів

Єлизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

В останні сезони все менше уваги своєю грою привертає футболіст "Колоса" Максим Третьяков. Тому більше уваги надходить його красуні-дружині Єлизаветі Третьяковій.

Заради нової фотосесії в Instagram Третьяковій довелося роздягнутися.

Реклама

Читайте також:

Єлизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Дружина футболіста шокувала підписників

Єлизавета в новій фотосесії постала в ефектних студійних образах, що підкреслюють її впевненість і модельну зовнішність. Дівчина позує в чорному латексному вбранні з високими панчохами, підв’язками та довгими рукавичками, створюючи сміливий і провокаційний образ.

Єлизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Ще на одному кадрі Єлизавета з’являється в мінімалістичному чорному жакеті й спідниці, додаючи образу елегантності. Агресії знімку додає відсутність білизни.

Єлизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Цього сезону Третьяков провів 11 матчів за "Колос", в яких не відзначався результативними діями.

Нагадаємо, Григорій Суркіс у дивний спосіб виховував юну зірку "Динамо".

Львівські "Карпати" очолить колишній головний тренер "Мурсії".