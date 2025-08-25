Відео
Дружина футболіста з України показала свої гарячі форми у Парижі

Дружина футболіста з України показала свої гарячі форми у Парижі

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 09:29
Дружина Максима Третякова вразила образом у Парижі біля Ейфелевої вежі
Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Поки півзахисник ковалівського "Колосу" Максим Третяков не може порадувати стабільною грою. Однак. З їх сім’ї завжди підіймає настрій його дружина Єлизавета.

Дівчина, яка любить красиво відпочивати цього разу поїхала в Париж, про що повідомила в Instagram.

Читайте також:
Елизавета Третьякова
Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Дружина Третякова вже давно в соцмережах. У тому ж Instagram у неї 187 тисяч фоловерів. Однак, вже тривалий час кількість підписників не зростає.

Дружина гравця УПЛ показала свою фігуру

Дружина Третьякова привернула увагу підписників, позуючи в бежевому костюмі, де розкривається потенціал вистражданого в спортзалах тіла.

Щоб остаточно всіх добити, Ліза застосувала, аксесуари, яким стала  розкішна сумка Louis Vuitton та стильні сонцезахисні окуляри.

Елизавета Третьякова
Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Інколи можна спіймати себе на думці, що окуляри вже стали частиною Єлизавети, а не якимось аксесуаром, адже дівчина часто в них позує.

Елизавета Третьякова
Єлизавета Третякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Зазначимо, що знімки, зроблені на тлі атмосфери Парижа та Ейфелевої вежі, додаючи їм романтичності.

Нагадаємо, у французькому "ПСЖ" головний тренер Луїс Енріке відкрив деталі спілкування Іллі Забарного та росіянина Матвія Сафонова.

Українські зірки, серед яких Андрій Шевченко та Олександр Усик зіграли в благодійній грі "Хартії" проти "Металіста 1925".

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
