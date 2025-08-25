Видео
Главная Спорт Жена футболиста из Украины показала свои горячие формы в Париже

Жена футболиста из Украины показала свои горячие формы в Париже

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 09:29
Жена Максима Третьякова поразила образом в Париже возле Эйфелевой башни
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Пока полузащитник ковалевского "Колоса" Максим Третьяков не может порадовать стабильной игрой. Однако. Из их семьи всегда поднимает настроение его жена Елизавета.

Девушка, которая любит красиво отдыхать в этот раз поехала в Париж, о чем сообщила в Instagram.

Читайте также:
Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Супруга Третьякова уже давно в соцсетях. В том же Instagram у нее 187 тысяч фолловеров. Однако, уже длительное время количество подписчиков не растет.

Жена игрока УПЛ показала свою фигуру

Супруга Третьякова привлекла внимание подписчиков, позируя в бежевом костюме, где раскрывается потенциал выстраданного в спортзалах тела.

Чтобы окончательно всех добить, Лиза применила, аксессуары, которым стала роскошная сумка Louis Vuitton и стильные солнцезащитные очки.

Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Иногда можно поймать себя на мысли, что очки уже стали частью Елизаветы, а не каким-то аксессуаром, ведь девушка часто в них позирует.

Елизавета Третьякова
Елизавета Третьякова. Фото: instagram.com/tretyakovaliza

Отметим, что снимки, сделанные на фоне атмосферы Парижа и Эйфелевой башни, добавляя им романтичности.

Напомним, во французском "ПСЖ" главный тренер Луис Энрике открыл детали общения Ильи Забарного и россиянина Матвея Сафонова.

Украинские звезды, среди которых Андрей Шевченко и Александр Усик сыграли в благотворительной игре "Хартии" против "Металлиста 1925".

футбол Колос УПЛ Максим Третьяков жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
