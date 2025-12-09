Видео
Главная Спорт Жена Забарного цитатой о "москалях" подожгла фанов ПСЖ

Жена Забарного цитатой о "москалях" подожгла фанов ПСЖ

Дата публикации 9 декабря 2025 16:56
Сообщение жены Ильи Забарного вызвало скандал среди фанов ПСЖ
Илья и Ангелина Забарни. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Жена украинского центрального защитника "ПСЖ" Ильи Забарного Ангелина стала темой обсуждения у французских фанов. Болельщикам не понравились ее поведение в отношении россиян.

Ангелина оставила пост в Telegram, который зацепил французов.

Как Забарная стала ньюсмейкером

В ночь на 7 декабря Ангелина опубликовала скрин-шот из Threads с поговоркой: "Как говорил мой дед, не ищи в г*вне малины и в москале человека".

Ангелина Забарная
Пост, который перепостила Забарная. Фото: скиншот

Пост совпал во времени с дебютом российского вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в сезоне. Илья матч против "Ренна" пропустил из-за болезни.

Такой контекст с Сафоновым сделал сообщение мгновенно вирусным, и его быстро подхватили ведущие французские СМИ и паблики.

В соцсетях среди болельщиков "ПСЖ" сразу развернулась активная дискуссия. Часть французских болельщиков осудила Ангелину и не поняла, зачем Ильи перешел в их клуб, если там играл россиянин.

В то же время звучали и противоположные мнения - о непонимании французами реалий жизни воюющей страны и о праве украинцев на эмоциональную реакцию.

В целом во Франции констатируют, что "ПСЖ" оказался в сложной ситуации из-за украинца и россиянина в составе.

Андрей Котевич - Редактор
