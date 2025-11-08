Видео
Главная Спорт Жена Забарного показала невероятный образ в новой фотосессии

Жена Забарного показала невероятный образ в новой фотосессии

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 09:59
обновлено: 10:37
Жена Ильи Забарного поразила новой фотосессией в нежном кремовом образе
Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Жена центрального защитника "ПСЖ" Ильи Забарного Ангелина вместе с мужем перебралась из Англии в "Париж". После того как она освоилась, начала радовать новыми фотосессиями.

В последней публикации Ангелина порадовала супруга и фолловеров, сообщил портал Новини.LIVE.

Ангелина Забарная
Отметим, что Ангелина активно ведет социальные сети, где у нее уже 30,2 тысячи фолловеров.

Жена Забарного поразила красотой

Образ Ангелины в новой фотосессии олицетворяет легкость женственности и современную элегантность. Мы видим ее в нежном кремовом луке: шелковый верх образа с воздушными рукавами сочетается с короткими шортами, подчеркнутыми тонкой золотой цепочкой на талии.

Мягкая ткань создает ощущение движения, или же полета, а светлые оттенки добавляют образу чистоты и утонченности.

Длинные волнистые волосы создают невероятной красоты силуэт, который гармонично сочетается с минималистичными аксессуарами.

Добавим, что в этой фотосессии Ангелина выглядит уверенно и одновременно нежно — ее образ излучает спокойствие и роскошь.

Ангелина Забарная
Ангелина Забарная
Ангелина Забарная
Ангелина Забарная
футбол ПСЖ Илья Забарный жены футболистов Ангелина Забарная
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
