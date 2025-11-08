Жена Ильи Забарного поразила новой фотосессией в нежном кремовом образе

Жена Забарного показала невероятный образ в новой фотосессии
Жена центрального защитника "ПСЖ" Ильи Забарного Ангелина вместе с мужем перебралась из Англии в "Париж". После того как она освоилась, начала радовать новыми фотосессиями.
В последней публикации Ангелина порадовала супруга и фолловеров, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что Ангелина активно ведет социальные сети, где у нее уже 30,2 тысячи фолловеров.
Жена Забарного поразила красотой
Образ Ангелины в новой фотосессии олицетворяет легкость женственности и современную элегантность. Мы видим ее в нежном кремовом луке: шелковый верх образа с воздушными рукавами сочетается с короткими шортами, подчеркнутыми тонкой золотой цепочкой на талии.
Мягкая ткань создает ощущение движения, или же полета, а светлые оттенки добавляют образу чистоты и утонченности.
Длинные волнистые волосы создают невероятной красоты силуэт, который гармонично сочетается с минималистичными аксессуарами.
Добавим, что в этой фотосессии Ангелина выглядит уверенно и одновременно нежно — ее образ излучает спокойствие и роскошь.
Напомним, лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко почти побил рекорды Андрея Шевченко и Олега Блохина.
Дочь легенды киевского "Динамо" стала звездой украинского кино.
Читайте Новини.LIVE!