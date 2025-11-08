Дружина Іллі Забарного вразила новою фотосесією у ніжному кремовому образі

Дружина Забарного показала неймовірний образ в новій фотосесії
Дружина центрального захисника "ПСЖ" Іллі Забарного Ангеліна разом з чоловіком перебралася з Англії в "Париж". Після того як вона освоїлась, почала радувати новими фотосесіями.
В останній публікації Ангеліна порадувала чоловіка та фоловерів, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що Ангеліна активно веде соціальні мережі, де у неї вже 30,2 тисячі фоловерів.
Дружина Забарного вразила красою
Образ Ангеліни в новій фотосесії уособлює легкість жіночності та сучасну елегантність. Ми бачимо її у ніжному кремовому луці: шовковий верх образу з повітряними рукавами поєднаний з короткими шортами, підкресленими тонким золотим ланцюжком на талії.
М’яка тканина створює відчуття руху, або ж польоту, а світлі відтінки додають образу чистоти й витонченості.
Довге хвилясте волосся створюють неймовірної красоти силует, який гармонійно поєднується з мінімалістичними аксесуарами.
Додамо, що в цій фотосесії Ангеліна виглядає впевнено й водночас ніжно — її образ випромінює спокій та розкіш.
