Дружина Іллі Забарного вразила новою фотосесією у ніжному кремовому образі

Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Дружина центрального захисника "ПСЖ" Іллі Забарного Ангеліна разом з чоловіком перебралася з Англії в "Париж". Після того як вона освоїлась, почала радувати новими фотосесіями.

В останній публікації Ангеліна порадувала чоловіка та фоловерів, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що Ангеліна активно веде соціальні мережі, де у неї вже 30,2 тисячі фоловерів.

Дружина Забарного вразила красою

Образ Ангеліни в новій фотосесії уособлює легкість жіночності та сучасну елегантність. Ми бачимо її у ніжному кремовому луці: шовковий верх образу з повітряними рукавами поєднаний з короткими шортами, підкресленими тонким золотим ланцюжком на талії.

М’яка тканина створює відчуття руху, або ж польоту, а світлі відтінки додають образу чистоти й витонченості.

Довге хвилясте волосся створюють неймовірної красоти силует, який гармонійно поєднується з мінімалістичними аксесуарами.

Додамо, що в цій фотосесії Ангеліна виглядає впевнено й водночас ніжно — її образ випромінює спокій та розкіш.

