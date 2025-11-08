Відео
Головна Спорт Дружина Забарного показала неймовірний образ в новій фотосесії

Дружина Забарного показала неймовірний образ в новій фотосесії

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 09:59
Оновлено: 10:37
Дружина Іллі Забарного вразила новою фотосесією у ніжному кремовому образі
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Дружина центрального захисника "ПСЖ" Іллі Забарного Ангеліна разом з чоловіком перебралася з Англії в "Париж". Після того як вона освоїлась, почала радувати новими фотосесіями.

В останній публікації Ангеліна порадувала чоловіка та фоловерів, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Зазначимо, що Ангеліна активно веде соціальні мережі, де у неї вже 30,2 тисячі фоловерів.

Дружина Забарного вразила красою

Образ Ангеліни в новій фотосесії уособлює легкість жіночності та сучасну елегантність. Ми бачимо її у ніжному кремовому луці: шовковий верх образу з повітряними рукавами поєднаний з короткими шортами, підкресленими тонким золотим ланцюжком на талії.

М’яка тканина створює відчуття руху, або ж польоту, а світлі відтінки додають образу чистоти й витонченості.

Довге хвилясте волосся створюють неймовірної красоти силует, який гармонійно поєднується з мінімалістичними аксесуарами.

Додамо, що в цій фотосесії Ангеліна виглядає впевнено й водночас ніжно — її образ випромінює спокій та розкіш.

Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna
Ангелина Забарная
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Нагадаємо, лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко майже побив рекорди Андрія Шевченка та Олега Блохіна.

Донька легенди київського "Динамо" стала зіркою українського кіно.

футбол ПСЖ Ілля Забарний дружини футболістів Ангеліна Забарна
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
