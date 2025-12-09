Відео
Головна Спорт Дружина Забарного цитатою про "москалів" підпалила фанів ПСЖ

Дружина Забарного цитатою про "москалів" підпалила фанів ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 16:56
Допис дружини Іллі Забарного спричинив скандал серед фанів ПСЖ
Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Дружина українського центрального захисника "ПСЖ" Іллі Забарного Ангеліна стала темою обговорення у французьких фанів. Уболівальникам не сподобалися її поведінка щодо росіян.

Ангеліна залишила пост в Telegram, який зачепив французів.

Як Забарна стала ньюзмейкером

У ніч на 7 грудня Ангеліна опублікувала скрин-шот із Threads із приказкою: "Як казав мій дід, не шукай в г*вні малини і в москалі людини".

Ангелина Забарная
Пост, який перепостила Забарна. Фото: скиншот

Пост збігся в часі з дебютом російського воротаря "ПСЖ" Матвія Сафонова у сезоні. Ілля матч проти "Ренна" пропустив через хворобу.

Такий контекст з Сафоновим зробив допис миттєво вірусним, і його швидко підхопили провідні французькі ЗМІ та пабліки.

У соцмережах серед уболівальників "ПСЖ" одразу розгорнулась активна дискусія. Частина французьких уболівальників засудила Ангеліну та не зрозуміла, навіщо Іллі перейшов у їх клуб, якщо там грав росіянин.

Водночас звучали й протилежні думки — про нерозуміння французами реалій життя країни, що воює, та про право українців на емоційну реакцію.

Загалом у Франції констатують, що "ПСЖ" опинився у складній ситуації через українця та росіянина в складі.

футбол ПСЖ Ілля Забарний українські легіонери (футбол) Ангеліна Забарна Матвій Сафонов
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
