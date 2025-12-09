Допис дружини Іллі Забарного спричинив скандал серед фанів ПСЖ

Дружина Забарного цитатою про "москалів" підпалила фанів ПСЖ
Дружина українського центрального захисника "ПСЖ" Іллі Забарного Ангеліна стала темою обговорення у французьких фанів. Уболівальникам не сподобалися її поведінка щодо росіян.
Ангеліна залишила пост в Telegram, який зачепив французів.
Як Забарна стала ньюзмейкером
У ніч на 7 грудня Ангеліна опублікувала скрин-шот із Threads із приказкою: "Як казав мій дід, не шукай в г*вні малини і в москалі людини".
Пост збігся в часі з дебютом російського воротаря "ПСЖ" Матвія Сафонова у сезоні. Ілля матч проти "Ренна" пропустив через хворобу.
Такий контекст з Сафоновим зробив допис миттєво вірусним, і його швидко підхопили провідні французькі ЗМІ та пабліки.
У соцмережах серед уболівальників "ПСЖ" одразу розгорнулась активна дискусія. Частина французьких уболівальників засудила Ангеліну та не зрозуміла, навіщо Іллі перейшов у їх клуб, якщо там грав росіянин.
Водночас звучали й протилежні думки — про нерозуміння французами реалій життя країни, що воює, та про право українців на емоційну реакцію.
Загалом у Франції констатують, що "ПСЖ" опинився у складній ситуації через українця та росіянина в складі.
