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Зинченко во второй раз станет отцом: трогательное видео

22 мая 2023 23:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зинченко во второй раз станет отцом: трогательное видео
Александр Зинченко вместе с беременной супругой Владой Седан. Фото: instagram.com/zinchenko_96
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Скоро у семьи украинского футболиста Александра Зинченко будет пополнение. Так, он вторично станет отцом.

Соответствующее видео с фотографией УЗИ будущего ребенка Зинченко обнародовал в Instagram.

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Подробности

Защитник Арсенала опубликовал пост из видео, на котором видно, что каждый член семьи поочередно убирает руки со снимка УЗИ, на котором виден ребенок.

"Мы ждем тебя", — говорится в сообщении под видео.

Александр Зинченко и Влада Седан в браке с марта 2020 года, а в августе 2021 года у них родилась дочь Ева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, что шоумен Иракли Макацария впервые станет отцом. Его 21-летняя жена Лиза Чичуа беременна первенцем.

Также мы сообщали, что известная украинская модель Алла Костромичева в День матери объявила о второй беременности. Она также показала свое фото с большим животом.

Напомним, что голливудский актер Роберт Де Ниро, которому в августе исполнится 80 лет, стал отцом в седьмой раз. Он сам объявил об этом, поправив репортера ET Canada, сказавшего, что у актера шесть детей. Де Ниро заявил, что у него уже семеро детей.

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