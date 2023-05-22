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Зінченко вдруге стане батьком: зворушливе відео

22 травня 2023 23:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зінченко вдруге стане батьком: зворушливе відео
Олександр Зінченко разом із вагітною дружиною Владою Седан. Фото: instagram.com/zinchenko_96
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Скоро в сім’ї українського футболіста Олександра Зінченка буде поповнення. Так, він вдруге стане батьком.

Відповідне відео з фотографією УЗД майбутньої дитини Зінченко оприлюднив в Instagram.

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Деталі

Захисник Арсеналу опублікував пост із відео, на якому видно, що кожен член сім’ї по черзі прибирає руки зі знімка УЗД, на якому видно дитину.

"Ми чекаємо на тебе", — йдеться в дописі під відео.

Олександр Зінченко та Влада Седан у шлюбі з березня 2020 року, а в серпні 2021 року в них народилася донька Єва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, що шоумен Іраклі Макацарія вперше стане батьком. Його 21-річна дружина Ліза Чічуа вагітна первістком.

Також ми повідомляли, що відома українська модель Алла Костромічова у День матері оголосила про другу вагітність. Вона також показала своє фото з чималим животиком. 

Нагадаємо, що голлівудський актор Роберт Де Ніро, якому у серпні виповниться 80 років, став батьком усьоме. Він сам оголосив про це, поправивши репортера ET Canada, який сказав, що в актора шість дітей. Де Ніро заявив, що в нього вже семеро дітей.

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