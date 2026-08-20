Звездный форвард предложил Барселоне свои услуги

Виктор Дьекереш в матче за "Арсенал". Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Футболист сборной Швеции Виктор Дьекереш не против сменить клуб до конца летнего трансферного окна. Он хочет выступать за "Барселону". Агент игрока уже предложил его услуги каталонскому клубу.

"Барселона" изучает вариант с приглашением шведа, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Каталонский клуб продолжает пытаться подписать Хулиана Альвареса, чтобы закрыть позицию форварда. Однако мадридский "Атлетико" не желает отпускать аргентинца несмотря на его стремление присоединиться к "Барселоне". У "бело-гранатовых" могут возникнуть проблемы, если они не пригласят нападающего, поскольку Ферран Торрес и Роберт Левандовский покинули клуб.

Дьекереш хочет помочь "Барселоне"

Среди других кандидатов на вакантную позицию в каталонской команде оказался Виктор Дьекереш. Швед только недавно присоединился к "Арсеналу" из "Спортинга", но уже готов к новому трансферу ради "Барселоны".

В Каталонии изучают такой вариант, но при этом настроены скептически. В "Барселоне" понимают, что "Арсенал" потребует крупную компенсацию за своего ведущего форварда. "Сине-гранатовые" не делают ставку на трансфер Виктора Дьекереша.

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