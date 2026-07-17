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Головна Спорт Салах продовжить кар'єру у відомій європейській команді

Салах продовжить кар'єру у відомій європейській команді

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 17:35
Салах погодився знизити свої вимоги щодо зарплати заради Бешикташа
Нападник збірної Єгипту Мохамед Салах. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Один із найрезультативніших нападників світу Мохамед Салах гратиме в Туреччині. Він провів успішні переговори з місцевим "Бешикташем". Єгиптянин проведе у Стамбулі щонайменше два роки.

На Салаха претендувало кілька клубів, але "Бешикташ" виявився найнаполегливішим, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на A Spor.

Влітку 2026 року Мохамед Салах пішов з англійського "Ліверпуля", в якому провів 9 успішних років. Ходили чутки про те, що 34-річний єгиптянин поїде до Саудівської Аравії. Однак нападник вирішив, що йому поки що зарано готуватися до виходу на пенсію.

Де виступатиме Салах

Турецький "Бешикташ" оперативно провів переговори із зірковим футболістом. Сторони швидко дійшли принципової згоди, однак каменем спотикання стала зарплата Мохамеда Салаха. З 2025 року він заробляв у "Ліверпулі" майже 25 млн євро на рік, що робило його найвисокооплачуваним гравцем в історії "червоних".

У підсумку єгипетський футболіст погодився знизити вимоги щодо зарплати до 15 млн євро на рік. "Бешикташ" погодився платити гравцеві таку суму. Офіційне оголошення про трансфер відбудеться на початку наступного тижня.

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Футбол трансфери Мохамед Салах Бешикташ
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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