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Главная Спорт Салах продолжит карьеру в известной европейской команде

Салах продолжит карьеру в известной европейской команде

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Дата публикации 17 июля 2026 17:35
Салах согласился снизить требования по зарплате ради Бешикташа
Форвард сборной Египта Мохамед Салах. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых результативных форвардов мира Мохамед Салах будет выступать в Турции. Он провел успешные переговоры с местным "Бешикташем". Египтянин проведет в Стамбуле как минимум два года. 

На Салаха претендовало несколько клубов, но "Бешикташ" оказался самым настойчивым, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на A Spor

Летом 2026 года Мохамед Салах ушел из английского "Ливерпуля", в котором провел 9 успешных лет. Ходили слухи о том, что 34-летний египтянин отправится в Саудовскую Аравию. Однако форвард решил, что ему пока рано готовиться к пенсии. 

Где будет выступать Салах 

Турецкий "Бешикташ" оперативно провел переговоры со звездным футболистом. Стороны быстро достигли принципиального согласия, однако камнем преткновения стала зарплата Мохамеда Салаха. С 2025 года он зарабатывал в "Ливерпуле" почти 25 млн евро в год, что делало его самым высокооплачиваемым игроком в истории "красных". 

В итоге египетский футболист согласился снизить требования по зарплате до 15 млн евро в год. "Бешикташ" согласился платить игроку такое жалование. Официальное объявление о трансфере состоится в начале следующей неделе. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что у руководства МОК могут возникнуть серьезные проблемы из-за позиции по возвращению россиян в спорт. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что футболист киевского "Динамо" не захотел возвращаться в Украину и нашел новую команду. 

Футбол трансферы Мохамед Салах Бешикташ
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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