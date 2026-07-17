Салах согласился снизить требования по зарплате ради Бешикташа

Форвард сборной Египта Мохамед Салах. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых результативных форвардов мира Мохамед Салах будет выступать в Турции. Он провел успешные переговоры с местным "Бешикташем". Египтянин проведет в Стамбуле как минимум два года.

На Салаха претендовало несколько клубов, но "Бешикташ" оказался самым настойчивым, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на A Spor.

Летом 2026 года Мохамед Салах ушел из английского "Ливерпуля", в котором провел 9 успешных лет. Ходили слухи о том, что 34-летний египтянин отправится в Саудовскую Аравию. Однако форвард решил, что ему пока рано готовиться к пенсии.

Где будет выступать Салах

Турецкий "Бешикташ" оперативно провел переговоры со звездным футболистом. Стороны быстро достигли принципиального согласия, однако камнем преткновения стала зарплата Мохамеда Салаха. С 2025 года он зарабатывал в "Ливерпуле" почти 25 млн евро в год, что делало его самым высокооплачиваемым игроком в истории "красных".

В итоге египетский футболист согласился снизить требования по зарплате до 15 млн евро в год. "Бешикташ" согласился платить игроку такое жалование. Официальное объявление о трансфере состоится в начале следующей неделе.

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