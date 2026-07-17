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Главная Спорт У МОК начались проблемы с Европой из-за возвращения россиян в спорт

У МОК начались проблемы с Европой из-за возвращения россиян в спорт

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 13:03
Европейские страны выступили против МОК из-за российских спортсменов
Президент МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Европейское спортивное сообщество оказалось на пороге серьезного раскола, спровоцированного решением Международного олимпийского комитета смягчить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Девять стран-членов Европейского Союза выразили свой решительный протест, направив письмо европейскому комиссару по спорту Гленну Микаллефу. Этот шаг свидетельствует о глубине разногласий и о том, что геополитические соображения вторгаются в, казалось бы, нейтральную сферу спорта.

Ставится под сомнение независимость спорта и его способность выступать объединяющей силой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Письмо Гленну Микаллефу подписали Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция. Они призвали к немедленному прекращению финансовой поддержки спортивных организаций, которые приняли решение о допуске российских и белорусских атлетов. Под ударом оказались не только МОК, но и такие крупные федерации, как Всемирная федерация плавания и Международная федерация фехтования. Это требование подчеркивает, что протестующие страны видят в ослаблении санкций не просто смягчение, а прямое противоречие принципам справедливости и солидарности, особенно в свете продолжающейся агрессии.

Что будет делать МОК 

Международный олимпийский комитет пытается оправдать свои действия, настаивая на временном характере снятия санкций. Представитель МОК заявил, что это решение не является поворотным моментом в общей политике организации и что комитет вынужден искать компромиссы в условиях сложной геополитической обстановки. Однако для многих европейских стран такое объяснение кажется недостаточным и не учитывает масштабы последствий, которые спорт может повлечь за собой, будучи инструментом нормализации и легитимации.

Спикер МОК также подчеркнул, что комитет по-прежнему не намерен проводить соревнования на территории России и приглашать на них российских государственных чиновников. Это демонстрирует некоторую осторожность и попытку сохранить лицо, но вопрос об использовании национальной символики, флагов, цветов и гимна, остается открытым. Именно этот аспект вызывает наибольшие опасения у противников смягчения санкций, поскольку возвращение российской атрибутики на международную арену может быть воспринято как сигнал о прощении и забвении.

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санкции против России МОК Кирсти Ковентри
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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