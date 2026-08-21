Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сергій Ребров відреагував на скандальне відео з росіянином

Сергій Ребров відреагував на скандальне відео з росіянином

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 13:27
Ребров вибачився після відео з Березуцьким і пояснив ситуацію
Сергій Ребров під час роботи зі збірною України. Фото: УАФ

Віцепрезидент УАФ Сергій Ребров відреагував на відео, на якому він грає в падель в Іспанії разом із колишнім захисником збірної Росії та ЦСКА Василем Березуцьким. Ролик з'явився в мережі 17 серпня і викликав реакцію в українській футбольній спільноті. Тренер заявив, що вважає за необхідне публічно пояснити ситуацію.

Також Ребров приніс вибачення українцям, яких його вчинок міг образити, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт фахівця.

Реклама

Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України у квітні 2026 року і зараз обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Відео з ним і Василем Березуцьким було опубліковано в Instagram-акаунті Footballuablog. Вони грали в одній команді, а особи їхніх суперників не розкривалися. Росіянин є відомим екс-гравцем національної збірної своєї країни та діючим тренером, який ще недавно працював на території РФ.

Сергей Ребров
Заява Сергія Реброва. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Ребров пояснив ситуацію та розповів про допомогу ЗСУ

За словами українського фахівця, йому було відомо про антивоєнну позицію Березуцького, однак він не знав, що той нещодавно повернувся до Росії й почав там працювати тренером. Росіянин з грудня 2025 року по червень 2026 року очолював єкатеринбурзький "Урал".

"Як публічна особа, хочу попросити вибачення в українців, яких образив цим вчинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни. З перших днів повномасштабного вторгнення я допомагаю Силам оборони України. Нещодавно я відгукнувся на запит, придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 Starlink, і продовжую допомагати нашим Героям", — написав Ребров.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що екс-тренер збірної України входить до списку потенційних тренерів київського "Динамо".

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні продовжують один за одним зникати легендарні футбольні клуби, які ще недавно радували вболівальників.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

скандал спорт футбол Сергій Ребров тренер
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації