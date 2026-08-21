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Главная Спорт Сергей Ребров отреагировал на скандальное видео с россиянином

Сергей Ребров отреагировал на скандальное видео с россиянином

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 13:27
Ребров извинился после видео с Березуцким и объяснил ситуацию
Сергей Ребров во время работы со сборной Украины. Фото: УАФ

Вице-президент УАФ Сергей Ребров отреагировал на видео, на котором он играет в падел в Испании вместе с бывшим защитником сборной России и ЦСКА Василием Березуцким. Ролик появился в сети 17 августа и вызвал реакцию в украинском футбольном сообществе. Тренер заявил, что считает необходимым публично объяснить ситуацию.

Также Ребров принес извинения украинцам, которых его поступок мог задеть, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт специалиста.

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Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины в апреле 2026 года и сейчас занимает должность вице-президента УАФ. Видео с ним и Василием Березуцким было опубликовано в Instagram-аккаунте Footballuablog. Они играли в одной команде, а личности их соперников не раскрывались. Россиянин является известным экс-игроком национальной команды своей страны и действующим тренером, который еще недавно работал на территории РФ. 

Сергей Ребров
Заявление Сергея Реброва. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Ребров объяснил ситуацию и рассказал о помощи ВСУ

По словам украинского специалиста, ему было известно об антивоенной позиции Березуцкого, однако он не знал, что тот недавно вернулся в Россию и начал там работать тренером. Россиянин с декабря 2025 года по июнь 2026 года возглавлял екатеринбургский "Урал".

"Как публичный человек, хочу попросить прощения перед украинцами, которых обидел этим поступком, но прошу не сомневаться в моей проукраинской позиции и поддержке родной страны. С первых дней полномасштабного вторжения я помогаю Силам обороны Украины. Недавно я откликнулся на запрос, приобретя для одной из бригад ВСУ 50 Starlink, и продолжаю помогать нашим Героям", — написал Ребров. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что экс-наставник сборной Украины входит в список потенциальных наставников киевского "Динамо". 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине продолжают один за другим исчезать легендарные футбольные клубы, которые еще недавно радовали болельщиков. 

скандал спорт футбол Сергей Ребров тренер
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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