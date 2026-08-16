Шеремет став чемпіоном Європи з рекордом України, Бухов — у топ-5

Нікіта Шеремет. Фото: ukrswim

Андрій Гончар Редактор

Український плавець Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи-2026 з водних видів спорту на дистанції 50 метрів вільним стилем. У фіналі в Парижі 19-річний українець встановив новий рекорд України, а Владислав Бухов завершив змагання на п'ятій позиції.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Шеремет виграв золото з рекордом України

Напередодні фіналу Шеремет повторив національний рекорд України, який належав Владиславу Бухову, пропливши півфінал за 21,38 секунди та очоливши загальний залік. Сам Бухов також виграв свій півфінальний заплив із часом 21,51 секунди, кваліфікувавшись до фіналу з третім результатом.

У вирішальному запливі Шеремет виступив ще сильніше. Українець подолав дистанцію за 21,13 секунди, встановив новий рекорд України та впевнено здобув золоту медаль чемпіонату Європи.

Бухов фінішував п'ятим із результатом 21,58 секунди.

Як завершився фінал

Срібну нагороду здобув Єгор Корнєв, який виступає у нейтральному статусі, з результатом 21,37 секунди. Такий самий час показав серб Андрей Барна, однак поступився другим місцем за додатковими показниками й став бронзовим призером. Четверте місце посів угорець Крістоф Мілак.

Для Шеремета це перше золото дорослого чемпіонату Європи на довгій воді. Раніше, у 2025 році, він став срібним призером чемпіонату Європи на дистанції 50 метрів вільним стилем у 25-метровому басейні.

Україна вперше з 2021 року була представлена одразу двома плавцями у фіналі чемпіонату Європи. Востаннє це сталося у запливі на 800 метрів вільним стилем, де за медалі боролися Михайло Романчук і Сергій Фролов.

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