Справа Мудрика: в Англії чекають на відповідь від адвокатів українця

Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Getty Images

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Колишній вінгер збірної України Михайло Мудрик готується до розгляду апеляції на рішення Футбольної асоціації Англії. Позитивне рішення у його справі може означати дострокове закінчення дискваліфікації. В іншому разі півзахисник не скоро повернеться на поле.

Дата слухання у справі Мудрика ще не визначена, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні розгляне апеляцію адвокатів Михайла Мудрика щодо терміну його дискваліфікації. Представники футболіста продовжують збирати докази, які будуть представлені суддям. Дата слухань ще не визначена. Також невідомо, в якому форматі відбудеться слухання: перед одним суддею чи перед колегією з трьох арбітрів. Новини про це можуть з’явитися перед стартом сезону 2026/27.

Що відомо про дискваліфікацію Мудрика

У грудні 2024 року стало відомо, що в організмі українського футболіста було виявлено заборонену речовину мельдоній. Його одразу ж відсторонили від матчів і тренувань. Останнім поєдинком у кар’єрі Михайла Мудрика став матч Ліги конференцій проти "Ганденгайма", який відбувся в листопаді 2024 року.

Навесні 2026 року стало відомо, що Футбольна асоціація Англії призначила українському гравцеві максимальний термін дискваліфікації, який становить 4 роки. Адвокати Мудрика одразу ж почали готувати апеляцію на це рішення.

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