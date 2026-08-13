Світоліна пояснила причину поразки від Свьонтек у Торонто

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: Reuters

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу турніру WTA 1000 у Торонто. У півфіналі турніру одеситка поступилася в трьох сетах Ізі Свентьок. Поєдинок виявився безкомпромісним і тривав понад дві години.

Відразу після вильоту з тенісного турніру Світоліна звернулася до вболівальників, повідомляють Новини.LIVE.

Це була третя зустріч Еліни Світоліної та Іги Свьонтек у 2026 році. Обидва попередні матчі українка виграла у суперниці з Польщі. Одеситка поступилася в першому сеті, але потім завдяки силі характеру розгромила опонентку в другому. Однак для остаточної перемоги українці вже не вистачило сил.

Еліна Світоліна (Україна) — Іга Свьонтек (Польща) — 3:6, 6:1, 3:6.

Що Світоліна сказала після матчу

Українка не змогла пробитися до свого сьомого фіналу "тисячника", але знайшла в собі сили сказати кілька слів уболівальникам, які відчайдушно підтримували її протягом усього турніру. Еліна Світоліна заявила, що вдячна кожному, хто вболівав за неї.

Емоції Еліни Світоліної. Фото: Reuters

"Усім тим, хто не спав, дивився, переживав, вірив і підтримував мене. Я відчувала вашу енергію, і вона давала мені сили боротися до останнього м’яча. Безмежно ціную це. Дякую, що ви зі мною. Рухаємося далі", — сказала Світоліна.

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