Світоліна пояснила причину поразки від Свьонтек у Торонто
Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до фіналу турніру WTA 1000 у Торонто. У півфіналі турніру одеситка поступилася в трьох сетах Ізі Свентьок. Поєдинок виявився безкомпромісним і тривав понад дві години.
Відразу після вильоту з тенісного турніру Світоліна звернулася до вболівальників, повідомляють Новини.LIVE.
Це була третя зустріч Еліни Світоліної та Іги Свьонтек у 2026 році. Обидва попередні матчі українка виграла у суперниці з Польщі. Одеситка поступилася в першому сеті, але потім завдяки силі характеру розгромила опонентку в другому. Однак для остаточної перемоги українці вже не вистачило сил.
Еліна Світоліна (Україна) — Іга Свьонтек (Польща) — 3:6, 6:1, 3:6.
Що Світоліна сказала після матчу
Українка не змогла пробитися до свого сьомого фіналу "тисячника", але знайшла в собі сили сказати кілька слів уболівальникам, які відчайдушно підтримували її протягом усього турніру. Еліна Світоліна заявила, що вдячна кожному, хто вболівав за неї.
"Усім тим, хто не спав, дивився, переживав, вірив і підтримував мене. Я відчувала вашу енергію, і вона давала мені сили боротися до останнього м’яча. Безмежно ціную це. Дякую, що ви зі мною. Рухаємося далі", — сказала Світоліна.
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