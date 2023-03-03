Ф'юрі проти Усика — Гвоздик назвав шанси боксерів

Українець зможе перемогти у динаміці поєдинку

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думкою про ймовірний результат протистояння Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

Гвоздик не сумнівається у шансах свого земляка стати абсолютним чемпіоном світу, повідомляє ES News.

Наприкінці квітня 2023-го року Олександр Усик (20-0, 13 КО) та Тайсон Ф'юрі зустрінуться у довгоочікуваному поєдинку. На кону опиняться одразу чотири пояси. Українець привезе нагороди за версіями WBA, WBO та IBF, від британця буде пояс WBC.

"Ф'юрі дуже великий"

Гвоздик розуміє, що це буде найнебезпечніший поєдинок для Усика. Проте в арсеналі Олександра є прийоми, які допоможуть йому перемогти за умови дотримання обережності.

"Протистояння буде складним і небезпечним для Усика, адже Ф'юрі — це навіть не Джошуа. Цілком інший рівень. Тайсон використовуватиме свою силу, габарити та вагу. І він знає, як перемогти будь-якого суперника.

Олександр краще на ногах, він краще рухається, може перемогти у динаміці бою. Але Ф'юрі справді дуже великий спортсмен. Це буде бій із рівними шансами. Пройти може все що завгодно. Вони обидва дуже гарні та гідні перемоги", — заявив Олександр Гвоздик.

Нагадаємо, напередодні український півзахисник Руслан Маліновський не врятував "Марсель" від поразки у чвертьфіналі Кубка Франції. Хавбек відзначився ударом у перекладину і достроково пішов із поля.