Усик против Фьюри — сделано важное заявление

Британский тяжеловес готов выйти на ринг весной

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился актуальной информацией об организации боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, и Александр Усик целенаправленно идет к этой цели.

Обсуждение условий боя, на кону которого окажутся четыре чемпионских пояса, длятся с осени 2022 года. И Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), и Александр Усик (20-0, 13 КО) дали согласие на участие в поединке. Однако место и дата проведения противостояния до сих пор не определены.

Готовность Тайсона Фьюри к бою

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, подтвердил желание своего клиента встретиться на ринге с обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком. Велика вероятность того, что команды спортсменов согласуют окончательный проект договора на бой уже на этой неделе.

"Ничего не изменилось. Фьюри готов выйти на ринг и поставить на кон не только свой пояс WBC, но и собственную репутацию. И мы все еще работаем над контрактом. Я думаю, что на этой неделе мы все, так или иначе, решим.

Мы хотим, чтобы этот бой состоялся. Если этого не произойдет, то явно не из-за отсутствия желания у Тайсона. Он очень хочет вернуться. Жаждет выйти на ринг в апреле. Надеемся, что в противоположном углу будет именно Усик", — рассказал Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social.

Ранее в команде Александра Усика подтвердили готовность подписать контракт на поединок. Бой должен состояться 29 апреля.

Напомним, в "Шахтере" рассказали, когда и при каком условии Михаил Мудрик может вернуться в донецкую команду.

Футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля.

ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.