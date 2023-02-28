Усик проти Ф'юрі — зроблено важливу заяву

Британський важкоатлет готовий вийти на ринг навесні

Промоутер Френк Уоррен поділився актуальною інформацією про організацію бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

Переможець цього поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, і Олександр Усик цілеспрямовано йде до цієї мети.

Обговорення умов бою, на кону якого опиняться чотири чемпіонські пояси, тривають з осені 2022 року. І Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО), і Олександр Усик (20-0, 13 КО) дали згоду на участь у поєдинку. Однак місце та дата проведення протистояння досі не визначені.

Готовність Тайсона Ф'юрі до бою

Френк Уоррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, підтвердив бажання свого клієнта зустрітися на рингу з володарем поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком. Велика ймовірність того, що команди спортсменів узгодять остаточний проєкт договору на бій вже цього тижня.

"Нічого не змінилося. Ф'юрі готовий вийти на ринг і поставити на кін не лише свій пояс WBC, а й власну репутацію. І ми все ще працюємо над контрактом. Я думаю, що цього тижня ми всі так чи інакше вирішимо.

Ми хочемо, щоби цей бій відбувся. Якщо цього не станеться, то явно не через відсутність бажання Тайсон. Він дуже хоче повернутись. Бажає вийти на ринг у квітні. Сподіваємося, що у протилежному кутку буде саме Усик", — розповів Френк Воррен в інтерв'ю Boxing Social.

Раніше у команді Олександра Усика підтвердили готовність підписати контракт на поєдинок. Бій має відбутися 29 квітня.

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