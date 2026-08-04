У Челсі показали нове відео з радісним Мудриком

Михайло Мудрик з партнерами по команді. Фото: "Челсі"/кадр з відео Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик повернувся до тренувань з командою. Сталося це після того, як закінчилася дискваліфікація за провалений допінг-тест.

У "Челсі" ця новина одразу сколихнула вболівальників, а повернення українця стало найбільш обговорюваною подією, повідомив портал Новини.LIVE.

Камери полюють за Мудриком

Після повернення українця на поле за ним почали стежити камери клубної пресслужби. У свіжій публікації в соцмережах у "Челсі" показали, як Мудрик з посмішкою йде на тренування в Гонконзі.

Наступний матч лондонський клуб проведе проти туринського "Ювентуса" — контрольний матч заплановано на 5 серпня. Якщо тренерський штаб визнає, що Мудрик набрав належні фізичні кондиції, українець зможе вийти на поле.

Наразі 25-річний Мудрик має чинний контракт із "Челсі" до 30 червня 2031 року. До відсторонення Михайло провів за клуб 73 матчі, у яких забив десять м’ячів та віддав 11 результативних передач.

Мудрик раніше також грав за донецький "Шахтар", київський "Арсенал" і чернігівську "Десну".

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