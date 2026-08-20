У Довбика найбільша зарплата в новому клубі: відомі цифри

Артем Довбик. Фото: "Болонья"

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Український нападник Артем Довбик став одним із найбільш високооплачуваних футболістів "Болоньї" після переходу з "Роми" на правах оренди. За сезон-2026/27 форвард може заробити понад 4 млн євро з урахуванням бонусів.

Про зарплату Довбика повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Capology.

Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик отримуватиме одну з найбільших зарплат у "Болоньї"

За інформацією джерела, гарантована чиста зарплата Артема Довбика в "Болоньї" становить 3,7 млн євро за сезон. Ще 930 тисяч євро українець може отримати у вигляді бонусів.

Таким чином, максимальний дохід форварда у сезоні-2026/27 може сягнути 4,63 млн євро.

Аналогічні фінансові умови має один із лідерів "Болоньї" Ріккардо Орсоліні. Його гарантована зарплата також становить 3,7 млн євро, а бонусні виплати можуть досягати 930 тисяч євро.

Довбик влітку перейшов до "Болоньї" з "Роми" на правах оренди. Український нападник уже дебютував за нову команду та поступово адаптується до вимог тренерського штабу.

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