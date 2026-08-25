У збірній України дебютує перспективний захисник

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Захисник "Харкова" Ілля Крупський може вперше отримати виклик до національної збірної України на вересневі матчі. Відомо, що 21-річний футболіст привернув увагу тренерського штабу команди. Головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера вже звернув увагу на прогрес гравця і розглядає його для основного складу.

Наступні матчі України заплановані на вересень у рамках Ліги націй, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Inside UPL".

Ілля Крупський народився у Вінниці та пройшов футбольну школу місцевої ДЮСШ, після чого продовжив підготовку в запорізькому "Металурзі". У 2021 році захисник перейшов до "Ворскли", де поступово пробився до основного складу і став одним із найпомітніших молодих гравців клубу. У 2024 році Крупського визнали найкращим футболістом "Ворскли" за підсумками сезону, а влітку того ж року він брав участь в Олімпіаді у складі збірної України.

Ілля Крупський під час матчу. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Крупський отримав новий шанс

На початку 2025 року захисник перейшов із "Ворскли" до "Металіста 1925", підписавши з харківським клубом чотирирічний контракт. За полтавську команду Ілля Крупський провів 66 матчів у всіх турнірах, а у складі молодіжної збірної України має досвід виступів на чемпіонаті Європи U21.

У поточному сезоні Крупський продовжує виступати за "Металіст 1925", який тепер називається ФК "Харків". Його можливий дебютний виклик до головної збірної заплановано на осінь. Колишній тренер національної команди Сергій Ребров ігнорував перспективного футболіста, але Андреа Мальдера збирається виправити цю помилку.

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