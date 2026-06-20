Україна оголосила в міжнародний розшук главу футбольної академії Бенфіки

Марія Кривопішина керувала академією "Бенфіки" Фото: facebook.com/benficaukraine

Андрій Гончар Редактор

Директорку ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" Марію Кривопішину оголосили в міжнародний розшук. Відповідне рішення ухвалене в межах розслідування загибелі 10-річного хлопчика у футбольному таборі влітку 2023 року.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на допис матері загиблої дитини Світлани Гончарук у Facebook.

Кривопішину шукає Інтерпол

За словами Гончарук, родина отримала офіційне підтвердження оголошення Кривопішиної в міжнародний розшук. Вона вважає, що цей крок має важливе значення для подальшого притягнення до відповідальності всіх осіб, яких слідство вважає причетними до цієї трагедії.

Також жінка подякувала правоохоронним органам, зокрема Офісу Генерального прокурора та Київській обласній прокуратурі, за роботу над справою.

Раніше Київський апеляційний суд залишив у силі рішення про заочне взяття Кривопішиної під варту.

Що відомо про загибель хлопчика

Трагедія сталася у серпні 2023 року на території комплексу Olympic Village, де проходив табір футбольної академії "Бенфіка". За даними слідства, 10-річний Іван Гончарук потонув в озері під час відпочинку.

Правоохоронці встановили, що в момент трагедії група дітей перебувала біля водойми без належного нагляду. Того ж року тренеру табору повідомили про підозру за статтею про залишення в небезпеці, що призвело до смерті малолітньої дитини.

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