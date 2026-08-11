Усик відновив тренування: цього разу він сконцентрований

Олександр Усик. Фото: Reuters

Андрій Андрущак Редактор

Український надважковаговик Олександр Усик відновив тренувальний процес після невеликої паузи. Абсолютний ексчемпіон світу в надважкій вазі вже розпочав підготовку до свого наступного поєдинку, який може стати останнім.

Про відновлення тренувань повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі Усика.

Усик готується до бою

Раніше Усик заявляв, що розглядає два варіанти завершення кар'єри. Одним із них є поєдинок із колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером, щодо організації якого українська команда веде переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing. Очікується, що бій може відбутися у США.

Попередній поєдинок Усик провів у травні, коли достроково переміг чемпіона Glory Ріко Верховена. Українець завершив бій технічним нокаутом у 11-му раунді, але під час поєдинку виглядав не найкращим чином і зазнав критики.

У червні цього року Усик добровільно звільнив чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Це дозволило іншим претендентам розпочати боротьбу за вакантні титули, тоді як сам українець зосередився на підготовці до фінального бою.

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