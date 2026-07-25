Усик вперше розповів, про що розмовляв із Трампом

Олександр Усик та Дональд Трамп. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Андрущак Редактор

Колишній абсолютний чемпіон з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розповів про розмову з Дональдом Трампом. Український спортсмен відвідав Білий дім. Йому випала нагода особисто зустрітися з главою США.

Усик і Трамп не торкалися тем політики, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Полісся".

Кадри візиту Олександра Усика до США облетіли весь світ. На них український боксер спілкується з президентом Америки в невимушеній обстановці. Обидва посміхаються і демонструють, що перебувають у гарному настрої.

Олександр Усик та Дональд Трамп у Білому домі. Фото: instagram.com/usykaa/

Про що розмовляли Усик і Трамп

Спортсмен чесно зізнався, що під час його візиту до Білого дому не було сказано жодного слова про політику. Він обговорював із президентом США лише бокс. Дональд Трамп продемонстрував хорошу обізнаність щодо цього виду спорту.

Президент США обговорив з Олександром Усиком боксерів 1960-х та 1970-х років, а також нинішніх чемпіонів. Дональд Трамп дивувався, як українцеві вдалося перемогти суперників, які перевершували його за габаритами.

"Я відповів, що розмір не має значення. Якби розмір мав значення, королем тварин був би слон. Він посміявся з цього", — розповів Усик.

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