Усик зустрівся з Білодід і провів спільний майстер-клас

Дар'я Білодід та Олександр Усик. Фото:

Колишній триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик наразі знаходиться в Іспанії. У Марбельї він провів майстер-клас разом з призеркою Олімпіади з дзюдо Дар'єю Білодід.

Про майстер-клас повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі спортсменів.

Усик і Білодід провели спільне тренування

Українські спортсмени зустрілися в клубі Vasylchuk Academy, де провели відкрите тренування. Усик і Білодід разом попрацювали в залі, а також позували фотографам та спілкувались з учнями. Зазначимо, що обидва сини Усика тренуються в цій академії.

Зустріч відбулася через кілька днів після того, як Усик оголосив про завершення своєї чемпіонської епохи в надважкій вазі. 26 червня українець офіційно зробив вакантними пояси WBC, WBA, IBF.

В WBC віддали титул Усика німцю Агіту Кабаєлу, WBA вручив пояс росіянину Мурату Гассієву, а IBF проведе титульний бій з двома претендентами.

Після цього WBA оновила рейтинг надважкої ваги. Усика повністю прибрали зі списку найкращих боксерів дивізіону.

Перший захист нового титулу Гассієв проведе 11 липня. Його суперником стане француз Тоні Йока, який наразі посідає 14-те місце в рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.