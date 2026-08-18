В біатлоні поки не збираються повертати росіян

Російські біатлоністи. Фото: росЗМІ

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) наразі не планує розглядати питання допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. Очікувалося, що організація може повернутися до цього питання під час вересневого конгресу в Німеччині, однак цього не станеться.

Також до порядку денного не включили питання про відновлення повноправного членства Союзу біатлоністів Росії (СБР), повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника пресслужби СБР Сергія Авер'янова.

IBU не змінив своєї позиції

За словами Авер'янова, опублікованими в Telegram, Союз біатлоністів Росії звернувся до виконавчого комітету IBU з проханням винести на конгрес питання про повернення російських біатлоністів до міжнародних стартів та відновлення статусу національної федерації.

У IBU підтвердили отримання звернення, однак відмовилися включати порушені в ньому питання до порядку денного конгресу. У федерації зазначили, що обставини, які стали підставою для відсторонення російських спортсменів і СБР у 2022 році, не змінилися. Саме тому підстав для перегляду рішення там не вбачають. Відсторонення було запроваджене після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія очікує рішення CAS

Авер'янов також повідомив, що російська сторона очікує на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) за позовом проти IBU.

За його словами, арбітраж має визначити, чи можна вважати позицію IBU щодо російських біатлоністів дискримінаційною за національною ознакою та чи відповідає вона принципам Олімпійської хартії.

Наразі від участі в міжнародних змаганнях залишаються відстороненими як російські, так і білоруські біатлоністи.

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