Ванат, наслідуючи приклад Циганкова, відмовляється грати за Жирону

Владислав Ванат у матчі за "Жирону". Фото: Getty Images

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Нападник збірної України Владислав Ванат вирішив покинути "Жирону". Однак керівництво іспанського клубу має інші плани щодо футболіста. У відповідь нападник відмовляється виходити на поле.

Ванат не захотів підсилити гру "Жирони" з лави запасних у недавньому товариському матчі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ніла Солу.

У неділю, 16 серпня, "Жирона" провела товариський матч із "Леганесом". Каталонці, які вилетіли до Сегунди за підсумками минулого сезону, програвали аж до останньої хвилини матчу, коли Абель Руїс зрівняв рахунок. Українці в цьому поєдинку на поле не вийшли.

Ситуація з Ванатом

Новий головний тренер "Жирони" Кіке Альварес хотів випустити на заміну Владислава Ваната, однак форвард відмовився грати. Це призвело до скандалу після матчу в роздягальні каталонської команди. Наслідки інциденту невідомі.

Керівництво клубу хоче зберегти українця у складі на сезон 2026/27. Донедавна Владислав Ванат не виявляв бажання влаштувати демарш, хоча його партнер по команді, Віктор Циганков, вже давно таким чином домагається трансферу в інший клуб.

"Жирона" заплатила за Владислава Ваната 15 млн євро. У минулому сезоні він забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Дарійо Срна зумів зупинити серйозну бійку після матчу "Шахтаря" з "Харковом".

Також Новини.LIVE повідомляли про феноменальний успіх плавця Микити Шеремета на чемпіонаті Європи-2026.