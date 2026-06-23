Воронін зробив фото з російським футболістом

Андрій Воронін. Фото: instagram.com/voroninandrey

Андрій Гончар Редактор

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін опублікував у соцмережах спільне фото з колишнім форвардом збірної Росії Федіром Смоловим. Знімок швидко привернув увагу футбольних уболівальників через війгу між країнами.

Про фото Вороніна та Смолова повідомив портал Новини.LIVE.

Воронін зустрівся зі Смоловим

На опублікованому фото Воронін і Смолов позують разом в одному із закладів. Українець не залишив жодних додаткових коментарів до світлини.

Федір Смолов та Андрій Воронін. Фото: скриншот

Смолов на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступив проти війни й опублікував відповідне повідомлення в соціальних мережах.

Втім, надалі футболіст практично не висловлювався щодо війни. Упродовж наступних років він продовжував кар'єру в російському футболі, виступаючи за клуби російської Прем'єр-ліги. У 2025 році користувачі соцмереж звернули увагу на те, що його антивоєнна публікація зникла зі сторінки.

Воронін уже опинявся в центрі дискусій через висловлювання щодо українських футболістів, які продовжили кар'єру в Росії. Зокрема, він публічно став на захист Івана Ордеця.

Більшу частину ігрової кар'єри Воронін провів у Німеччині, де виступав за "Боруссію" Менхенгладбах, "Майнц", "Кельн", "Баєр", "Герту" та "Фортуну". Також він виступав за англійський "Ліверпуль" і московське "Динамо". На момент повномасштабного вторгнення він працював асистентом головного тренера в "Динамо" Москва, але відразу розірвав контракт та покинув клуб.

У складі збірної України нападник провів 74 матчі та забив вісім голів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що легендарний англійський форвард Майкл Оуен виступив на захист Кріштіану Роналду на тлі критики.

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