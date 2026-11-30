Бій Давида Зінчука. Фото: facebook.com/andrij.zincuk.579950

Український спортсмен Давид Зінчук здобув золоту медаль на світовій першості з панкратіону серед учасників вікової категорії U15. На шляху до фіналу юнак провів два поєдинки з представниками Росії, а вирішальний бій завершив перемогою над суперником з Азербайджану.

Про це повідомили головний тренер спортивного клубу змішаних єдиноборств "Воїн" Андрій Зінчук, інформує Новини.LIVE.

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Як Давид Зінчук переміг на чемпіонаті світу

Світова першість із панкратіону проходила у Баку з 26 до 28 листопада. Україну на змаганнях у віковій категорії U15 та ваговій категорії до 57 кг представляв Давид Зінчук.

До фіналу спортсмен дістався після двох поєдинків із росіянами. В одному з них українець здобув перемогу технічним нокаутом у півфіналі.

У вирішальному протистоянні Зінчук зустрівся з представником Азербайджану та також переміг.

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